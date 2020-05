Recovery Fund: un documento di Austria, Olanda, Danimarca e Svezia sollecita l’UE a non mutualizzare il debito

(PRIMAPRESS) - ROMA - I quattro paesi del Nord-Europa: Austria, Olanda, Danimarca e Svezia tornano a far sentire la loro voce sul Recovery Fund perché “non deve portare ad alcuna mutualizazzione del debito", ma limitarsi a "prestiti a condizioni favorevoli a beneficio degli Stati membri in stato di necessita'" in cambio di "un forte impegno a riforme e al quadro di regole fiscali". Lo si legge in un documento sul Recovery Fund. Secondo il documento, "il sostegno alla ripresa dovrebbe assicurare che tutti gli Stati membri siano meglio preparati per la prossima crisi. Un forte impegno alle riforme e al quadro di regole fiscali è essenziale per promuovere la crescita potenziale". - (PRIMAPRESS)