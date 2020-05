Recovery Fund, Sassoli (Presidente Parlamento UE): "La maggioranza dei favorevoli significa stabilità anche per l'Italia"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - “In una situazione di emergenza la maggioranza parlamentare ha detto che serve più politica e meno tecnocrazia".Così si è espresso il presidente del Parlamento Ue,Sassoli,dopo l'approvazione dei Recovery Fund. Servono "scelte coraggiose che valgano per il piano di ricostruzione e per il bilancio pluriennale", ma per avere risorse adeguate "è necessario emettere i Recovery bond",aggiunge Sassoli. E' "importante che la maggioranza del Parlamento a favore del Recovery Fund si sia allargata": questo "è di buon auspicio anche per la stabilità dell’Italia". - (PRIMAPRESS)