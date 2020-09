Recovery Fund: il premier Conte presenta 30 pagine di linee guida ai presidenti di Camera e Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il presidente del Consiglio Conte ha trasmesso ai presidenti di Senato e Camera le linee guida per la definizione del piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund. Il documento, che era circolato in bozza nei giorni scorsi, è composto da una trentina di pagine. Nella lettera che accompagna il documento Conte manifesta la sua disponibilità a riferire in Parlamento. - (PRIMAPRESS)