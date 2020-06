Recovery Fund: appuntamento a Bruxelles per il Consiglio Europeo. Michel: "Sostegno rapido alle imprese"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il prossimo 19 giugno i membri del Consiglio europeo si riuniranno in videoconferenza per dare seguito alla creazione del fondo per la ripresa per rispondere alla crisi Covid-19. Nella stessa giornata bisognerà disegnare il nuovo bilancio a lungo termine dell’UE che dovrà guardare alla progressiva ricostruzione di un tessuto economico degli stati membri ma questa volta muovendosi con estrema accortezza nel bilanciare le risorse. L’imperativo è niente spreco.

L’incontro tra i leader europei, dovrà trovare la quadra per la proposta relativa a un nuovo strumento per la ripresa e al quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Sarà questo uno degli argomenti al centro della discussione. Il presidente del Consiglio europeo ha rilasciato una dichiarazione in cui descrive la proposta come un passo importante volto a orientare il sostegno a favore dei settori e delle regioni maggiormente colpiti dalla pandemia: ”I nostri cittadini e le nostre imprese hanno risentito pesantemente della pandemia e hanno bisogno di un sostegno mirato in tempi rapidi”, ha detto Charles Michel.

La data del 19 giugno non potrà concludersi con un piano già definito ma servirà a gettare le basi per una riunione non più in teleconferenza ma “fisica” per poter smussare anche gli angoli delle diverse visioni in seno all’Ue già emerse in precedenza con il Recovery Fund. - (PRIMAPRESS)