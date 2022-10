Rating DBRS: tripla B con trend stabile per l’Italia con “rischi bilanciati”

(PRIMAPRESS) - USA - La DBRS Morningsta, un'agenzia globale di rating del credito statunitense, fondata nel 1976 a Toronto in Canada e acquisita dalla società di servizi finanziari globali Morningstar Inc. nel 2019, conferma il rating Italia BBB con trend stabile. Lo afferma Dbrs sottolineando che il trend stabile riflette il fatto che i rischi sul rating sono bilanciati. "I progressi nel diversificare le forniture di gas e le attese che il nuovo governo non devierà in modo significativo da un atteggiamento fiscale prudente bilanciano il deterioramento dell'outlook di crescita", si legge in una nota. - (PRIMAPRESS)