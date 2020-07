Rapporto Censis: La paura dell'economia incerta e della pandemia fanno crescere il risparmio delle famiglie al +39%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo un rapporto di Censis ed Assogestioni, la paura della pandemia e di un suo probabile ritorno a settembre, ha scatenato la corsa al risparmio degli italiani. Il dato mostrato dal Censis rivela che il 68% degli italiani teme di non poter reagire ad una nuova ondata del virus anche se poi, sempre secondo il rapporto dell’istituto si calcola che il 71% dei percettori di reddito non sarebbero state intaccate le entrate. Ma gli effetti della frenata economica non si vedono oggi ma saranno più evidenti in autunno. Al momento c’è una contrazione della spesa a favore del risparmio calcolato con un +39% ma è sopratutto l’effetto delle prospettive economiche incerte nei mesi a venire. - (PRIMAPRESS)