Qatar: Eni entra nel progetto di gas liquefatto Nord Field East con un accordo di partnership

QATAR - Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar. La società italiana è stata infatti selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l' espansione del progetto North Field East, nel paese del Golfo. Lo annuncia Eni in una nota precisando che l'accordo di partnership per la creazione della nuova joint venture è stato sigelato oggi, in una cerimonia ufficiale. L'ad Descalzi: l'accordo "è una signi- ficativa pietra miliare per Eni, si in- serisce in obiettivo diversificazione".