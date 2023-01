Prezzi ingannevoli: sull'e-commerce di Yook si abbatte la scure dell'Antitrust. Multa da oltre 5 mln di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Antitrust ha sanzionato la società Yoox net-à-porter per 5.250.000 euro per comportamenti scorretti attuati attraverso il sito di e-commerce nella vendita online di abbigliamento, calzature e altri beni di lusso e design nel periodo 2019-2022. Lo rende noto l'Autorità stessa. La decisione, spiega, è legata ai prezzi in- gannevoli esposti sul sito e al limitato diritto di recesso dagli acquisti. - (PRIMAPRESS)