Pil Usa in crescita nel terzo trimestre. Yellen: “Non vedo ora segni di recessione”

(PRIMAPRESS) - USA - La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen non vede segni di recessione a breve termine dell'economia Usa, in ripresa dopo sei mesi di contrazione,come evidenzia la crescita del Pil nel terzo trimestre. "Non vedo ora segno di recessione nella nostra economia", ha detto alla Cnn, sottolineandone la forza, anche nel mercato del lavoro. Yellen ha tuttavia riconosciuto che "l'inflazione è molto alta, inaccettabilmente alta" e prevede che ci vorranno un paio di anni per abbassarla. - (PRIMAPRESS)