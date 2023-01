Petrolio: la russa Lukoil cede l’impianto in Sicilia a Goi Energy, l’azienda del fondo cipriota Argus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lukoil vende raffineria Isab in Sicilia. Con l'accordo firmato per la cessione della raffineria Lukoil di Priolo a Goi Energy, società controllata dal fondo cipriota Argus. L'accordo, raggiunto con Litasco (controllata al 100% dalla russa Lukoil) per l'acquisizione dell'impianto Isab, ha scongiurato il rischio chiusura per l'embargo sul petrolio russo. Lukoil assicura che il nuovo proprietario manterrà l'occupazione e assicurerà le condizioni di salute e sicurezza del lavoro. L'impianto, contando l'indotto, dà lavoro a 10mila persone. - (PRIMAPRESS)