Patuanelli (MISE): “In pochi mesi concessi 71 mld alle imprese” ma dalle Pmi del turismo non arrivano gli stessi segnali

ROMA - Secondo quanto confermato dal ministro per lo Sviluppo Economico, Patuanelli, il Fondo centrale di garanzia per le Pmi avrebbe raggiunto un milione di richieste. "Siamo arrivati a raggiungere una cifra di 71 mld di liquidità garantita dallo Stato" ha detto Patuanelli aggiungendo: "Sono state realizzate in pochi mesi le stesse operazioni effettuate in circa 20 anni. Gli istituti di credito stanno facendo un grande lavoro assieme a tutte le parti in causa. Numeri che danno la cifra dell'emergenza che stiamo attraversando", spiega il ministro. Tuttavia i feedback che arrivano dalle imprese sono contrastanti specie nel settore turismo che in un'indagine confindustriale ha registrato un atteggiamento da "cordoni stretti e lungaggini" da parte degli istituti bancari.