Parte la campagna "Italy is simply extraordinary: belT" per la promozione del Made in Italy di MAECI e ICE

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si presenta oggi alla stampa italiana ed estera, presso la Sala dei Trattati Europei del Palazzo della Farnesina, il lancio della campagna "Italy is simply estraordinary: belT". La campagna straordinaria di comunicazione per sostenere il Made in Italy, le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale è promossa da MAECI e ICE-Agenzia in 26 Paesi target di tre continenti: Europa, Asia e America. Apre i lavori il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio. - (PRIMAPRESS)