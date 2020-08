Palomba (EBIT Sardegna): “Prepararsi ora per programmare l’estate 2021 in sicurezza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra poche settimane si tireranno le somme di questa stagione turistica su cui è imperversato il Covid tagliando fuori dall’incoming estivo un’ampia fetta di flussi stranieri. L’occupazione secondo i dati di Federturismo nelle località turistiche si è attestata su un 60% con picchi nelle località di montagna e strutture ricettive nel verde mentre hanno sofferto le città d’arte. Il mercato interno, costituito dagli italiani in vacanza, ha anche premiato le destinazioni classiche delle isole come Sicilia, Sardegna e Toscana ma, tuttavia, nonostante la spinta interna, i livelli di occupazione non hanno sostituito gli arrivi dall’estero. “Gli italiani hanno reagito bene privilegiando le nostre destinazioni per le loro vacanze ma il peso dell’assenza di provenienze da Germania e Regno Unito come nel caso della Sardegna - spiega Nicola Palomba presidente dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica della Sardegna (EBIT) - è rilevante. L’occupazione media delle strutture ricettive qui nell’isola rispecchiano il dato nazionale ma con una serie di variabili scaturite da una nostra indagine confindustriale che dovrà servire a guardare da subito alla programmazione 2021. Se questa stagione caratterizzata dal virus ha colto tutti di sorpresa - continua Palomba - non ci possiamo permettere di non definire ora le strategie per la nuova stagione turistica. In attesa del vaccino e della sua diffusione abbiamo bisogno di comunicare l’applicazione rigorosa di dispositivi di protezione sanitaria efficaci all’interno degli aeroporti ma prima ancora con le compagnie aeree per evitare la paura dei turisti di restare in quarantena invece di godersi le vacanze. E l’altra questione - aggiunge il presidente EBIT Sardegna - è di comunicare tutto questo sui mercati stranieri con una campagna di comunicazione efficace. In altre parole - conclude - Palomba - l’Italia deve mettersi in vetrina con un’immagine rassicurante. E deve farlo ora perché la programmazione turistica non s’inventa dall’oggi al domani”. - (PRIMAPRESS)