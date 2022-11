Outdoor: MGM Spa acquisisce il Gruppo Rekord e diventa leader nelle calzature sportive

(PRIMAPRESS) - MILANO - MGM Spa, la società che raggruppa diversi brand di calzature per l'outdoor, guidata dall’Amministratore delegato Marco Foglio, ha annunciato di aver siglato l'acquisizione del Gruppo Rekord S.r.l., principale produttore europeo di scarpe tecniche sportive e di alta gamma. Nell’operazione MGM è stata affiancata da Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., tramite il fondo Clessidra Private Debt. Il nuovo Gruppo che nasce dall’integrazione di MGM e Rekord – di cui la famiglia Foglio/Congiu deterrà la maggioranza – punta a diventare il principale polo produttivo europeo nel segmento delle calzature tecniche outdoor e prevede di chiudere l’esercizio 2022 con un fatturato aggregato pro-forma di circa 90 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2021. L’acquisizione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale eseguito dalla famiglia Foglio/Congiu congiuntamente a Clessidra Capital Credit e ai co-investitori SIP, Smart Capital e Brixia Finanziaria, e l’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto da Clessidra Capital Credit, Banca Ifis, Anthilia Capital Partners e la finanziaria regionale Veneto Sviluppo. La storia di successo di MGM inizia nel 1982 con l’impegno da parte dell’azienda di sviluppare e produrre calzature sportive per i grandi brand internazionali. La famiglia Foglio/Congiu, attiva nel mercato delle calzature tecniche per l’outdoor da quattro generazioni e fondatrice nel 1911 dello storico Calzaturificio Brixia, nel 1996 rileva la società MGM e nel 1999 perfeziona un accordo di licenza mondiale del marchio Fila per la produzione e la commercializzazione dei pattini in linea e da ghiaccio Fila Skates. Fra il 2002 ed il 2013 mette a punto le acquisizioni di marchi storici che completano la gamma di servizi offerti alla clientela nel segmento delle calzature per la montagna e l’outdoor. Nel 2016 la famiglia Foglio/Congiu rileva il 100% del pacchetto azionario MGM e prosegue nel percorso di sviluppo commerciale, di innovazione e digitalizzazione che hanno posto le basi progettuali degli odierni investimenti. Fondata nel 1994 da Alcide Giacometti, Rekord - che impiega attualmente circa 700 dipendenti e dispone di tre stabilimenti produttivi per un totale di quasi 20.000 mq situati nell’area di Alba Iulia in Romania - rappresenta il principale produttore europeo di calzature tecniche per l’outdoor, punto di riferimento per i maggiori operatori internazionali nella produzione di scarpe di alta gamma. Marco Foglio, Amministratore delegato del Gruppo MGM commenta: «Siamo entusiasti di questa operazione, con la quale vogliamo portare il know-how d’avanguardia di quattro generazioni di imprenditoria calzaturiera a servizio della realtà produttiva Rekord con un approccio proattivo e avanguardistico. Il nostro principale obiettivo è quello di rafforzare il servizio offerto dalla realtà produttiva all’attuale clientela ma anche rappresentare un’opportunità vantaggiosa di crescita e ottimizzazione degli sviluppi e della produzione per nuovi potenziali partner commerciali che vorranno affidarsi al nostro Gruppo. Puntiamo dunque alla costruzione di partnership redditizie, basate sull’affidabilità e su elevati standard qualitativi e di specializzazione». «Con quest’operazione – aggiunge Alcide Giacometti, fondatore e presidente di Rekord – l’azienda ha scelto la strada del potenziamento finanziario e tecnologico per far fronte alla sempre crescente richiesta di servizi e per dare respiro a nuovi progetti e all’ampliamento della clientela. La nostra scelta si basa sulla volontà di dare coerenza e continuità al lavoro fatto in questi anni, affidandoci a partner solidi e credibili, votati alla crescita e al consolidamento della leadership acquisita. Personalmente, sarò impegnato in prima linea anche nei prossimi anni nell’attività del gruppo. Tale impegno ha il fine di assecondare il desiderio di continuità nostro e degli investitori che hanno creduto nel valore di Rekord e che oggi hanno scelto di infondervi nuova linfa, mettendosi al servizio di un mercato dall’inestimabile potenziale di crescita». «Siamo lieti di sostenere, in qualità di azionisti e finanziatori, l’ambizioso progetto industriale di crescita del Gruppo MGM che, oltre alla solidità, manifesta una visione industriale sostenibile e di lungo periodo – conclude Mario Fera, Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit SGR. L’operazione rappresenta il secondo investimento del fondo Clessidra Private Debt, attraverso il quale ci proponiamo come partner capace di offrire soluzioni flessibili per supportare progetti industriali di crescita sostenibile». - (PRIMAPRESS)