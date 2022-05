Oroarezzo 2022: la manifattura e la creatività orafa italiana va in mostra alla fiera aretina

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Anche l'oreficeria aretina in mostra alla 41° edizione di Oroarezzo 2022 , la manifestazione promossa da IEG - Italian Exhibition Group per valorizzare la creatività Made iin Italy, rivolge lo sguardo allo sostenibilità della filiera e a tecniche di lavorazione low energy. Ritornata in presenza nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi l’“Art of Manufacturing”, mette in mostra la migliore manifattura orafa. - (PRIMAPRESS)