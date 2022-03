Onu, Guiterres: "La guerra in Ucraina creerà disordini in tutto il mondo per la mancanza di grano"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La guerra in Ucraina rappresenta "una spada di Damocle" per l'economia globale. Lo ha detto il segretario generale Onu,Guterres,sottolineando come i Paesi poveri siano i più colpiti dai rincari dei prezzi di cibo, carburanti e ferti- lizzanti. "Russia e Ucraina rappresentano più della metà della fornitura mondiale di olio di girasole e circa il 30% del grano",ha detto Guterres. "Tutto questo sta colpendo i più poveri e gettando i semi dell'instabilità politica e disordini in tutto il mondo", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)