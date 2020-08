Oggi operativo il decreto d'agosto per la ripartenza del turismo. Aumentato anche il fondo per la tassa di soggiorno dei Comuni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ad estate inoltrata il decreto d’agosto, operativo a partire da oggi, segna la ripartenza dell’economia turistica con il via libera alle crociere dal 15 di questo mese e alle fiere internazionali dal 1° settembre. Sono stati confermati i 265 milioni di euro dedicati alle agenzie di viaggi, ai tour operator, alle guide e agli accompagnatori. Sostegno di mille euro, invece, agli autonomi e agli stagionali del turismo. Come per le altre aziende è stata anche prorogata la cassa integrazione di 18 settimane e il blocco dei licenziamenti. Nel provvedimento è previsto, poi, un contributo a fondo perduto per le attività commerciali aperte al pubblico nei centri storici, per i taxi e gli Ncc dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che, rispettivamente, hanno registrato presenze turistiche straniere in numero pari a tre volte e una volta superiore a quello dei residenti. Possono ricevere lo stanziamento le attività che, nel mese di giugno 2020, hanno fatturato e corrispettivi inferiori a un terzo rispetto a quelli dello stesso mese dello scorso anno. Riguardo alla tassa di soggiorno, viene aumentato di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro ai Comuni, e per quanto concerne gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare contenuti nella manovra di bilancio del 2019, questi vengono aumentati di 70 milioni di euro ed estesi anche ai bus turistici. Nel pacchetto cultura, sostegno al mondo dell’editoria, dello spettacolo, dei grandi eventi, delle fiere, dei congressi e dei musei non del Mibact che hanno subito danni per l’annullamento o il ridimensionamento delle attività: le risorse sono, oggi, di 235 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)