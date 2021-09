Ocse, Rapporto Italia: Pil a +5,9% nelle previsioni del 2021 poi ritorno al pre-Covid

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si prevede che l'economia recuperi i livelli del 2019 entro la prima metà del 2022", dopo una crescita per quest' anno stimata al 5,9%. E "il debito pubblico salirà quasi al 160% del Pil nel 2021". Così l'Ocse nel rapporto sull' Italia, invitando a "continuare a fornire sostegno fiscale" fino a quando la ripresa non sarà consolidata. Poi, un piano di rientro del debito. Per l'Ocse è "urgente" aumentare l'efficacia della Pa. Occorre "contenere la spesa pensionistica": via Quota 100. E va ridotto il Reddito di cittadinanza. - (PRIMAPRESS)