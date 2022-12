Nuovo rialzo della Bce (0,5%). Lagarde (BCE): “Inflazione ancora alta” poi spinge l’Italia sul Mes

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Nuovo rialzo della BCE. Christine Lagarde annuncia ancora un quarto rialzo dei tassi (2,5%). L'inflazione è ancora alta. "Sulla base dei dati attuali, dovreste attendervi altri rialzi di 50 punti base per un certo periodo di tempo". Lo ha detto la presidente della Bce Lagarde dopo il rialzo dei tassi d'interesse "L'inflazione continua a essere di gran lunga troppo elevata e, secondo le proiezioni, si manterrebbe su un livello superiore all'obiettivo per un tempo troppo prolungato", ha spiegato. Tuttavia la recessione dovrebbe essere "breve e poco profonda". Poi ha sferzato i governi sul Pnrr. E sulla riforma del Mes: "Speriamo arrivi ratifica dell'Italia per completare l'Unione bancaria europea". - (PRIMAPRESS)