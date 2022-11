Nadef, Giorgetti (MEF): "Debito/Pil al 5,1% nel 2022 e al 3,4% nel 2023"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Rapporto debito/Pil per l'Italia è al 5,1% nel 2022 e al 3,4% nel 2023. Questi i numeri rappresentati dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alle Commissioni congiunte sulla Nadef (Nota al Documento Economico Finanziario). L'orientamento di politica fiscale, dunque, si mostra "selettivo,in un quadro di prudenza volto a favorire la discesa del debito".Attesa a fine 2022 "una variazione negativa del Pil", ma pronti a "fronteggiare i rischi di recessione". Il decreto Aiuti confermerà per dicembre 2022 i contributi per"energia elettrica e gas naturale" e prorogherà la "riduzione delle aliquote di accisa"sui carburanti come benzina, gasolio, Gpl. - (PRIMAPRESS)