Moto, mercato a +16%. Magri (Ancma): "Ora il legislatore deve tener presente questo fenomeno"

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il mercato delle due ruote a motore cresce al +16%, secondo i dati registrati da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Una doppia cifra che secondo la stessa associazione deve invitare il Parlamento a tenerne conto nella fase di conversione in legge del Ddl trasporti che sarà in discussione a breve. La sollecitazione del presidente Paolo Magri fa rilevare la necessità di mettere ordine ad una revisione del Codice della Strada. “Con l’andamento positivo del mercato si conferma anche il protagonismo delle due ruote a motore nella mobilità post Covid e questa è una tendenza che spinge la nostra associazione a definire un nuovo e concreto percorso di relazione con le istituzioni e gli stakeholder teso non solo a tutelare nuovi utenti della strada, ma anche ad affermare la rilevanza di un settore industriale e di una filiera trainanti per il Sistema Paese”. Sul tavolo del legislatore, infatti, stanno crescendo le istanze di una regolarizzazione della conduzione dei monopattini per i minorenni con eventuale uso di casco o anche la limitazione di velocità degli skate ma c'è anche la questione bici a pedalata assistita caratterizzate da potenze sempre maggiori da assomigliare a ciclomotori. I casi di cronaca hanno raccontato di mancanza di osservazione dei semafori o circolazione sui marciappiedi. - (PRIMAPRESS)