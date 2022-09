Moto: agosto spinge a +3,2% le vendite recuperando il segno meno dei mesi scorsi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il settore delle due ruote a motore torna a sorridere. Le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto segnano ad agosto una crescita del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2021. Dopo un andamento dei primi mesi caldi dell’anno contraddistinto da un’alternanza di modesti rallentamenti e stagnazione, il mercato torna nuovamente in positivo. Nel comunicato stampa mensile diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il presidente dell’associazione Paolo Magri ha sottolineato che “malgrado la situazione congiunturale e i problemi globali di approvvigionamento, che riguardano tutto il settore automotive, la domanda di due ruote in Italia si mantiene viva, confermando la capacità distintiva della nostro settore di soddisfare il desiderio di nuova mobilità e passione nel mercato del trasporto privato”. "A ridosso dell’appuntamento elettorale – ha aggiunto Magri – è altresì importante che questa capacità sia tutelata e valorizzata dal nuovo esecutivo, soprattutto di fronte all’emergenza della crisi energetica subita anche da un’industria nazionale come la nostra, che svetta in Europa in termini di produzione, volume di mercato ed eccellenza”.>Dopo sei mesi di segno meno, dunque, il mercato delle due ruote ad agosto torna in territorio positivo. Il mese si chiude con 16.126 veicoli venduti e una crescita di 3,2 punti percentuali sullo stesso periodo dello scorso anno. A fare la parte del leone le moto, con 6.864 veicoli immatricolati pari a un incremento del 13,4 %. Non riescono invece a risalire la china gli scooter, che targano 7.948 mezzi e perdono il 5,17% sul 2021. Infine, prosegue la crescita dei ciclomotori, quest'anno sempre in positivo con la sola eccezione del mese di maggio: ad agosto il segmento registra 1.314 veicoli e un incremento del 10,8%. - (PRIMAPRESS)