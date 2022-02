Moda: la maison Enrico Coveri si espande in Medio Oriente con la holding Dream Fashion

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - Enrico Coveri e DREAM Fashion Group firmano un accordo di licenza per i brand Enrico Coveri e Coveri Mare. La storica azienda fiorentina della moda del lusso nei suoi piani industriali ha previsto un'espansione nel Medio Oriente di tutte le collezioni a marchio Enrico Coveri e Coveri Mare per Uomo, Donna e Bambino. L'accordo firmato dalla maison di Firenze prevede la licenza per la produzione e la distribuzione nella Penisola Arabica da parte di Dream Fashion Group, la holding che riunisce importanti realtà italiane nel settore dell'abbigliamento. L’accordo è della durata di due anni, con la possibilità di rinnovo di altri due anni, partirà con la presentazione delle collezioni Primavera Estate 2023. - (PRIMAPRESS)