Moda: i ricavi retail del Gruppo Salvatore Ferragamo spinti dal mercato asiatico e dalle Americhe

FIRENZE - E' crescita di ricavi nel quarto trimestre 2021 per il gruppo fashion Salvatore Ferragamo con il 20,8% rispetto allo stesso periodo del del 2020. Il canale distributivo Retail ha registrato, al 31 dicembre 2021, ricavi1 Consolidati in aumento del 30,2% (+32,2% a tassi di cambio costanti2) rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel quarto trimestre 2021 i Ricavi1 Retail sono saliti del 17,1% (+20,1% a tassi di cambio costanti2) rispetto al quarto trimestre 2020, superando i livelli pre-Covid, in particolare grazie all'andamento in cinque regioni (Greater China, Nord America, America Latina, Corea e Giappone). Il canale E-commerce diretto nell'esercizio 2021 continua a progredire fortemente con Ricavi1 in aumento del 41,3% (+43,3% a tassi di cambio costanti2) rispetto all'esercizio 2020. Nel quarto trimestre il canale E-commerce diretto è cresciuto del 21,6% a cambi costanti2 rispetto al quarto trimestre 2020.