Mitsubishi Motors assicura la continuità del marchio in Italia dopo il tonfo sui mercati finanziari

(PRIMAPRESS) - MILANO - Come era prevedibile l’effetto annuncio di Mitsubishi Motors era rimbalzato sui mercati finanziari con un sordo tonfo dell’azienda d’auto giapponese crollata a -12%. L'anno fiscale del colosso giapponese al 31 marzo del 2021 porta una previsione di perdita in bilancio di 140 miliardi di yen, l'equivalente di $1,329 miliardi circa.

Oggi sono arrivate le dichiarazione del top management italiano rispetto alla situazione che ha creato allarme nel settore.

“Per quanto riguarda noi - spiega Giuseppe Lovascio, General Manager di Mitsubishi Motors Automobili Italia - continueremo a presidiare il mercato italiano attraverso l’attuale struttura che, in quanto parte dell’importatore e distributore Gruppo Koelliker, non verrà impattata. Il nostro impegno rimarrà il medesimo per garantire ai clienti attuali e futuri lo stesso livello di offerta, proposizione e consulenza di sempre. La strategia italiana farà infatti leva sul contatto diretta con il Giappone per gestire al meglio la situazione ed i modelli che hanno già visto il loro ingresso in Italia come L200, punta di diamante del segmento pick up, o che saranno a breve lanciati come Space Star, la nuova city car che rappresenta una risposta di tendenza e funzionale pensata per un pubblico più giovane”. Stesse conferme arrivano da Luca Ronconi, Ad del Gruppo Koelliker nel segno della continuità della rappresentanza del marchio in Italia. - (PRIMAPRESS)