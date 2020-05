Mes, nessuna richiesta di aggiustamento delle spese. Lo scrivono Dombrovskis e Gentiloni all'Eurogruppo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione Ue non effettuerà nessuna missione ulteriore, oltre a quelle standard del Semestre europeo,per verificare le spese collegate al Mes, e non effettuerà alcuna richiesta di aggiustamento macroeconomico,nemmeno ex post ai Paesi che chiederanno gli aiuti. Lo scrivono i commissari Dombrovskis e Gentiloni in una lettera al presidente dell'Eurogruppo Centeno, che chiarisce il tipo di monitoraggio che Bruxelles effettuerà sulla nuova linea di credito. L'analisi "indica che, malgrado i rischi, debito italiano è sostenibile". - (PRIMAPRESS)