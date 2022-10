Mercato auto: risalita a +7,9% le immatricolazioni in Europa. Gruppo Stellantis -2,6%

(PRIMAPRESS) - TORINO - Lieve ripresa nel mercato dopo il blak-out dello scorso anno e una lenta risalita di inizio 2022. A confermarlo anche l'atmosfera del Salone dell'Auto di Parigi. A settembre il mercato europeo è andato a +7,9%. Le immatricolazioni nell'Unione europea, paesi Efta e Regno Unito -secondo i dati dell'Acea, associazione dei costruttori europei-sono state 1.049.926, il 7,9% in più dello stesso mese del 2021. Da inizio anno il totale è di 8.271.115, -9,7% sull'analogo periodo del 2021. Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa occidentale (Ue, Efta e Uk) 174.635 auto, il 2,6% in meno dello stesso mese del 2021.La quota è pari al 16,6% a fronte del 18,4%. - (PRIMAPRESS)