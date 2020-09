Mediaset: primo semestre in perdita per circa 19 milioni. In calo la raccolta pubblicitaria per il lockdown

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mediaset ha chiuso il primo semestre con una perdita di 18,9 milioni di euro contro l’utile di 102,7 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono ammontati a 1,166 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,482 miliardi dei primi 6 mesi del 2019. "Dopo i primi due mesi di esercizio caratterizzati da un andamento nettamente positivo, i mesi successivi hanno accusato il forte rallentamento della raccolta pubblicitaria sia in Italia che in Spagna a seguito delle misure restrittive di lockdown, misure progressivamente allentate solo a partire dalla seconda parte del mese di maggio in Italia e dal 21 giugno in Spagna", commenta una nota del gruppo.

I costi operativi complessivi del periodo sono scesi a 1,134 miliardi rispetto agli 1,29 miliardi del primo semestre 2019 (-12,1%). L’ebit del gruppo è stato positivo per 31,7 milioni, in calo rispetto ai 191,6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno era pari a 1,197 miliardi, in calo rispetto agli 1,348 miliardi segnati al 31 dicembre scorso. Il free cash flow è cresciuto a 212,1 milioni di euro rispetto ai 189 milioni dei primi sei mesi 2019. - (PRIMAPRESS)