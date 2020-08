Manovre di sbarco in borsa per Airbnb. Il portale di alloggi valutato 18 mld di dollari

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il portale online per la ricerca degli alloggi, ’Airbnb', intende sbarcare in Borsa. L’iniziativa potrebbe essere intrapresa già alla fine di agosto per una quotazione prima della fine del 2020. Morgan Stanley è stata scelta per guidare l'offerta. Anche Goldman Sachs Group gioca un ruolo chiave, riferiscono alcune fonti vicine al dossier. Airbnb è stata recentemente valutata a 18 miliardi di dollari, in calo rispetto alla precedente valutazione di 31 mld, per via del lockdown che ha ridotto la mobilità degli utenti. - (PRIMAPRESS)