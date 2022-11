Manovra 2023: le Imprese di energia verseranno circa 2,6 mld dai redditi conseguiti ma solo il prossimo anno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le imprese di energia verseranno allo Stato circa 2,6mld dai redditi conseguiti. È il 'contributo di solidarietà temporaneo' sulle imprese energetiche previsto dall amanovra di bilancio inizialmente previsto in una bozza ma solo con il titolo dell'articolo ma che ora ha preso forma. La misura, valida solo per il prossimo anno, prevede un'aliquota del 50% sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al primo gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi conseguiti nei 4 anni d'imposta precedenti. L'incasso stimato si aggira sui 2,6 miliardi. - (PRIMAPRESS)