Lungo noleggio: intesa per l'acquisizione di Leaseplan da Ald sotto il consorzio TDR Capital

(PRIMAPRESS) - MILANO - La società di lungo noleggio auto ALD, ha annunciato la firma di una intesa per l’acquisizione del 100% di Leaseplan da un consorzio guidato da TDR Capital. La proposta di acquisizione di Leaseplan per un corrispettivo complessivo di 4,9 miliardi di euro verrebbe realizzata attraverso una combinazione di contanti e di azioni. Al closing, previsto per la fine del 2022, Société Générale controllerebbe il 53% di “NewALD”, gli azionisti di Leaseplan il 30,75%. Il valore del flottante di NewALD risulterebbe decisamente superiore al pre-closing. Société Générale, inoltre, si impegnerebbe a rimanere azionista di maggioranza. a lungo termine di NewALD. NewALD creerebbe un player della mobilità leader a livello globale, con un posizionamento forte con cui guidare la trasformazione digitale del settore e conquistare nuovi obiettivi di crescita nel settore della mobilità. NewALD, inoltre, generebbe valore per gli azionisti grazie alle sinergie e le economie di scala. LeasePlan è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore del fleet management e della mobilità per dimensioni della flotta (flotta totale di 1,8 milioni di veicoli), con un’ offerta ampia e di portata globale che si adatta perfettamente a quella di ALD e crea le condizioni per indirizzare e plasmare l’industria e la sua trasformazione. - (PRIMAPRESS)