Luciano Benetton (Benetton Group): annuncia il nuovo Ad Massimo Renon e "ora nuove sfide"

MILANO - "Molte cose sono destinate a cambiare. Forse anche il nostro modo di essere e di comportarci come esseri umani". E' un passaggio della lettera con la quale Luciano Benetton,presidente del gruppo di Ponzano Veneto, si è rivolto ieri agli stakeholder in apertura del documento del bilancio integrato 2019. "Cercheremo di reagire al meglio. Benetton ha poi sottolineato che "alla guida dell'azienda in questa fase complicata ci sarà Massimo Renon, un nuovo A.D.che condurrà "il nostro gruppo verso un futuro di nuove sfide".