Londra fa marcia indietro sull'abolizione della tassa del 45% sui redditi più ricchi

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L'imposta di taglio dell'imposta sul reddito per i più ricchi nel Regno Unito non solo ha creato malumori nei rapporti tra Re Carlo e la premier Truss ma nei giorni scorsi ha mandato letteralmente in tilt i mercati finanziari. Cosi è la stessa funambolica Liz Truss a fare marcia indietro: "Abbiamo capito e abbiamo ascoltato",ha twittato la premier Truss. Il ministro delle Finanze Kwarteng spiega:"La rimozione dell'aliquota del 45% ha messo in ombra la nostra missione di affrontare le difficoltà del nostro Paese. Perciò annuncio che non lo porteremo avanti" e ci concentreremo su altri punti chiave, come "il tetto ai prezzi dell'energia" - (PRIMAPRESS)