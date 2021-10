Lavoro e nuove tecnologie, il tema d'apertura del XII° Festival della Diplomazia a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via la XII° edizione del Festival della Diplomazia, l'evento capitolino che ogni anno focalizza la sua attenzione su topics e trend degli scenari internazionali attraverso l'osservatorio della diplomazia e di esperti di geopolitica. Ad aprire questa edizione (13-22 ottobre 2021), è un primo evento che affronta la trasformazione dei mercati del lavoro in relazione all'intervento dei processi di meccanizzazione industriale, dell'introduzione dei big data e delle forme di telelavoro come lo smartworking. "How the Job Market is changing with robotics and smart working" è il titolo del primo appuntamento che si terrà giovedì 14 ottobre (ore 10) nello Spazio Europa di via IV Novembre a Roma e che vedrà la partecipazione del presidente del Cnel, Tiziano Treu, Antonella Occhino (Università Sacro Cuore), Irene Sardelliti (Kilometro Rosso), Pim de Morree, (Autore Ed.Rubbettino), Giuseppe Calabrò (Università della Tuscia). - (PRIMAPRESS)