Lagarde (BCE): "L'inflazione scenderà nel corso del 2022. Anche i prezzi dell'energia non continueranno a salire"

L'inflazione "si stabilizzerà e scenderà gradualmente nel corso del 2022": lo assicura la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista ad un media francese. "Scenderà meno di quanto avevamo previsto, ma scenderà. Secondo le nostre stime di dicembre, l'inflazione sarà del 3,2% nel 2022 (...) e molto più bassa in Francia". Il presidente della Bce si aspetta anche un calo nel 2023 e nel 2024. "I prezzi dell'energia non continueranno a salire indefinitamente e gli ingorghi alla fine si attenueranno", aggiunge.