Lagarde (Bce): “Dopo la pandemia occorre una rete di sostegno all’economia”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - “Dobbiamo prepararci come Unione" a fronteggiare la fase successiva della sfida posta dalla pandemia, spostando l'attenzione "dal fornire una rete di sostegno al favorire la ripresa", ha detto la presidente Bce Lagarde. Ha poi fatto appello a una risposta di bilancio comune che impedirebbe di lasciare sulle spalle dei singoli Paesi una crisi che rischia di far volare il debito a 1.500 mld. Ogni Paese "deve poter rispondere come necessario" allo choc economico causato dalla pandemia per"evitare di ampliare le asimmetrie". - (PRIMAPRESS)