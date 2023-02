Lagarde: “A marzo la Bce intende alzare i tassi di altre 50 punti base. Occorre completare la politica monetaria”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - "La Bce intende alzare i tassi di altri 50 punti base al prossimo meeting di marzo, e poi valuteremo il successivo percorso di politica monetaria". Lo ha detto la presidente Lagarde in audizione ieri alla plenaria del Parlamento europeo "I rischi per le prospettive di crescita - ha aggiunto - sono ora più bilanciati di quanto fossero a dicembre". Poi ha sottolineato: avere un euro stabile l'euro "è importante per garantire che l'Europa continui a prosperare". E ha insistito: occorre "completare la nostra Unione economica e monetaria". - (PRIMAPRESS)