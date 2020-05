La notizia del vaccino dell'americana Moderna spinge le Borse asiatiche

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ la notizia di essere abbastanza vicini alla realizzazione di un vaccino (non prima della fine dell’anno) a far andare in rialzo le Borse asiatiche. Sulla scia dell'aumento delle ripartenze nel mondo e sopratutto della svolta nella ricerca sul vaccino annunciata dall'americana Moderna. Tokyo avanza dell'1,97%, Hong Kong dell'1,99%,Shanghai dello 0,62% e Seul del 2,32%. La società americana Moderna ha annunciato "dati provvisori positivi" dalla fase iniziale delle sperimentazioni cliniche del suo progetto di vaccino contro il nuovo coronavirus, su un piccolo numero di volontari. - (PRIMAPRESS)