L'Istat registra una moderata crescita (+0,2%) per la vendita al dettaglio ma nei centri urbani c'è la moria di negozi

(PRIMAPRESS) - ROMA - A ottobre 2021 si stima una moderata crescita congiunturale per le vendite al dettaglio (+0,1% invalore e +0,2% in volume). Lo rileva l'Istat precisando che a determinare il segno positivo sono le vendite dei beni non alimentari (+0,3% in valore e +0,4% in volume) mentre quelle dei beni alimentari sono in calo (-0,1% in valore e -0,2% in volume). Su base tendenziale invece,le vendite sono aumentate del 3,7% in valore e del 2,8% in volume. Segnali di ripresa? Niente affatto perchè la grande crisi generata dalla pandemia continua a far chiudere esercizi commerciali. A Roma il mercato immobiliare si è fermato non solo per i piccoli esecizi commerciali del centro ma anche gli spazi lasciati dai grandi brand (trasferitisi presso centri commerciali alle porte della città). - (PRIMAPRESS)