L’e-commerce panaeuropeo di Campari Group e Moët Hennessy cresce con il 100% di Tannico

(PRIMAPRESS) - MILANO - La joint venture nata un anno fa tra Campari Group e Moët Hennessy mira a costruire un player di e-commerce paneuropeo di fascia alta a favore di tutti i marchi di vino e spirit rivolti ai consumatori europei. Azione che avverrà con l'acquisizione del 100% di Tannico in cui Thierry Bertrand-Souleau assumerà la guida della piattaforma digitale, con il ruolo di AD a partire dal 1º gennaio 2023. L' evoluzione porterà una vasta esperienza internazionale nell’ambito di business omnichannel e retail, in linea con l’ambizioso percorso di crescita della piattaforma e-commerce e con l’obiettivo di affermarne la leadership in Europa per la vendita online di vini e premium spirits.

A partire dalla stessa data, il fondatore e attuale AD di Tannico, Marco Magnocavallo, diventerà Presidente onorario, mantenendo continuità nell’impostazione strategica della piattaforma. “Con questa operazione confermiamo l’impegno nel rendere Tannico la piattaforma leader europea nella vendita di vini e premium spirits.” Ha dichiarato Bob Kunze-Concewitz, CEO di Campari Group. “Grazie all’ottimo lavoro fatto fin qui dal team, Tannico è oggi un attore affermato con posizioni di leadership di mercato in Italia e in Francia, Paese dove possiede una quota di maggioranza nel sito di e-commerce francese Ventealapropriete.com. Siamo felici oggi di poter proseguire in questo progetto, portandolo in una fase successiva altrettanto ambiziosa.” “Moët Hennessy è lieta di rafforzare la sua partnership con Campari Group, che, attraverso Tannico e Ventealapropriete.com, mira a sviluppare eccezionali esperienze di shopping online nel mondo dei vini e degli spirit. In questo contesto diamo un caloroso benvenuto a Thierry Bertrand Souleau, che arriva con una forte esperienza di vendita al dettaglio online e offline, sia in Italia che in Francia, e che sarà determinante nel portare questa impresa al livello successivo”. Ha detto Philippe Schaus, Presidente e CEO di Moët Hennessy. “Sono molto orgoglioso dei risultati che abbiamo raggiunto ” ha dichiarato Marco Magnocavallo, fondatore di Tannico. “e grazie alle ottime basi costruite in questi dieci anni, sono certo del potenziale di crescita del Gruppo Tannico a lungo termine. Mi auguro che questa straordinaria avventura possa proseguire con risultati altrettanto positivi, consolidando la leadership di Tannico in Italia, in Francia e a livello paneuropeo.” - (PRIMAPRESS)