ITA: verso cessione con possibile rilascio della maggioranza del Tesoro. Ma è polemica

Il Consiglio dei ministri ha approvato un Dpcm che mira a velocizzare le procedure di cessione di Ita Airways. Sono confermati i soggetti che hanno parte- cipato alla precedente procedura e contestualmente viene meno il vincolo per il Tesoro a non cedere la maggioranza, si spiega in ambienti di governo. Ma Intanto l'ad di Ita Lazzerini annuncia: "Per la prima volta negli ultimi venti anni nel budget della compagnia di bandiera italiana i ricavi superano i costi. Ed è proprio questa affermazione a far storcere il naso ad alcuni ambienti dell'opposizione che critica la possibilità di cedere la maggioranza quando una gestione più attenta porterebbe a generare profitti. "Stiamo lavorando molto con Lufthansa" ha aggiunto Lazzerini ipotizzando anche possibili nuove assunzioni pescando dall'ex bacino Alitalia.