ITA: senza accordo con i sindacati dà il via all’assunzione di 2.800 dipendenti ma low cost

ROMA - I sindacati di ex Alitalia non trovano l'accordo con Ita, e quest'ultima finisce con l'andate avanti nel suo programma. Ita ha confermato l'intenzione di procedere all'assunzione delle 2.800 persone con stipendi che, a quanto si apprende, sarebbero ridotti del 30-40%. "Nell'impossibilità di soluzioni condivise, la conclusione di questa fase deriva dalla necessità di attivare i numerosi e complessi processi per garantire la partenza operativa il 15 ottobre e per consentire alle strutture aziendali l'esame delle circa 30mila candidature ricevute (oltre 7mila delle quali – pari al 70% degli attuali dipendenti – provenienti da Alitalia)", si legge. La frattura con i sindacati emerge con chiarezza anche nelle parole del presidente del vettore, Alfredo Altavilla, che esprime "rincrescimento per l'impossibilità di arrivare a un accordo, motivata dal perdurare di pregiudiziali puramente formali che nulla hanno a che fare con il merito e la bontà del progetto relativo alla nascita di Ita e che rispecchiano consuetudini e linguaggi non più attuali".