Ita: nessuna reazione di Air France-KLM dopo l'intenzione di acquisto del 40% di Lufthansa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al momento non ci sono state ancora reazioni da parte del Ministero del Ministero di Economia e Finanza alla lettera d'intenti arrivata ieri sul tavolo dal Gruppo Lufthansa per acquisire una partecipazione nel vettore nazionale Ita Airways (Italia Trasporto Aereo Spa). Lo ha comunicato ufficialmente il colosso tedesco a ridosso della chiusura della data room.

“Inizialmente – chiarisce la nota – verrà definito l’acquisto di una quota di minoranza e saranno concordate opzioni per il successivo acquisto delle azioni rimanenti. Qualora entrambe le parti decidano di firmare il memorandum d’intesa, ulteriori negoziati e discussioni saranno condotti su base esclusiva”. Una quota che dovrebbe essere pari al 40%. “Nell’eventualità di un raggiungimento di un accordo contrattuale – aggiunge la compagnia tedesca – l’effettiva attuazione sarà soggetta all’approvazione delle autorità competenti”.

Il Gruppo Lufthansa spiega come l’Italia “rappresenta il mercato più importante al di fuori dei mercati domestici e degli Stati Uniti. Ecco la la volontà di integrare Ita Airways all’interno delle compagnie del Gruppo risiede nel forte interscambio del Paese a livello globale, tramite viaggi d’affari e privati, nella sua forte economia orientata all’esportazione e nel suo essere uno dei luoghi turisticamente più attrattivi in Europa”.

L’intenzione finale della compagnia tedesca sarà di acquisire il 100% di quella italiana, non prima però di aver rimesso in sesto i conti e ridotto le perdite.

Nessuna reazione finora da parte di Air France-Klm e quindi ora sta al MEF di esaminare la conguità della proposta. - (PRIMAPRESS)