Ita, nata dalla ceneri di Alitalia, chiede le rotte per sette città degli Stati Uniti

La nuova compagnia Ita che ha rilevato pezzi di Alitalia e che sostituirà la vecchia compagnia di bandiera a partire dal 15 ottobre 2021, ha richiesto i diritti di traffico tra Milano e New York , nonché tra Roma e sette città statunitensi. La richiesta è stata rivolta al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DoT) che dovrà autorizzare il traffico diritti su dieci rotte ma facendolo riconoscerebbe anche l'acquisizione del marchio Alitalia da parte di Ita. Da metà ottobre, infatti, ITA prevede di rilevare l'asse Milano-Malpensa e New York-JFK , nonché le linee tra la capitale italiana e l'aeroporto JFK, Boston-Logan e Miami mentre da marzo 2022, intende collegare Roma a Washington e Los Angeles. Infine la road map di Ita prevede il collegamento nel 2023 con Chicago e San Francisco. Tutte queste rotte erano già gestite da Alitalia con un codeshare con Delta Air Lines, suo partner nell'alleanza SkyTeam, ma al momento non è dato sapere se questa partnership verrà rilanciata. Ma con quali velivoli verranno operati i voli di Ita? Nei programmi ci sono sette velivoli wide-body , ma al momento è noto solo l' Airbus A330-200 che è stato registrato perché funzionale all'ottenimento del Coa Entro il 2025 la compagnia dovrebbe avere una sua flotta di 105 velivoli.