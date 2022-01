Istat: rapporto deficit-Pil a -6,2%. Sale la pressione fiscale al 41% e si risparmia di più per l'effetto pandemia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo quanto riportato dall'Istat sui conti pubblici, il rapporto deficit/Pil sarebbe calato a -6,2%. Nel terzo trimestre 2021 ci sarebbe una riduzione dell'indebitamento netto delle ammministrazioni pubbliche in rapporto al Pil, risultando al -6,2% (era -9,8% nel terzo trimestre 2020). La pressione fiscale, in netta controdentenza rispetto agli annunci di governo, è risultata pari al 41%, in aumento di 2 punti rispetto allo stesso periodo del 2020. Il reddito disponibile delle famiglie aumenta dell'1,8% sul secondo trimestre 2021, mentre i consumi sono cresciuti del 3,6%. Ma questi dati vanno messi in relazione con la propensione al risparmio salita all'11% causata anche dalla situazione pandemica. - (PRIMAPRESS)