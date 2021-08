Istat: produzione industriale di giugno a +1% ma il confronto è sul 2020 bloccato dal lockdown

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'indice destagionalizzato della produzione industriale segna +1% a giugno su base mensile.Il livello dell'indice supera dello 0,3% il valore di febbraio 2020,mese precedente l'emergenza Covid. Così l'Istat.Produzione a +1% anche nel secondo trimestre rispetto al primo. L'indice, corretto per gli effetti di calendario,registra +13,9% tendenziale. Aumenti rilevanti "caratterizzano quasi tutti i comparti:+20% per i beni intermedi, +16,2% per i beni strumentali e +10% per i beni di consumo", scrive l'Istituto di statistica. - (PRIMAPRESS)