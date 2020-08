Istat: prezzi a consumo a -0,4% con il carrello della spesa che passa da +2,1% al +1,2%

(PRIMAPRESS) - ROMA - A luglio, l'indice dei prezzi al consumo dell’Istat, registrano un calo dello 0,4% su base annua e dello 0,2% su base mensile. Pesano i prezzi dei beni energetici, che segnano però una flessione meno marcata (da -12,1 a -10,3%). Rallentano i prezzi di alimentari, beni per cura della casa e della persona -il cosiddetto carrello della spesa- e passano da +2,1% a +1,2%. Per i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto si passa invece da +0,1 a -0,1%. Inflazione generale -0,1% per il 2020. - (PRIMAPRESS)