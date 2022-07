Istat: pressione fiscale al 38,4% del Pil, +0,5% rispetto al I trimestre 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel I trimestre del 2022,l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche sul Pil si è ridotto in termini tendenziali per il consistente aumento delle entra- te,che ha più che compensato l'aumento delle uscite.Secondo quanto rileva l'Istat,la pressione fiscale si attesta al 38,4% del Pil, +0,5 punti percentuali rispetto al I trimestre del 2021. Il I trimestre 2022, per le amministrazioni pubbliche ha portato l'indebitamento netto al -9,0% del Pil,in miglioramento rispetto al -12,8% del corrispondente periodo 2021. - (PRIMAPRESS)