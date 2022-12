Istat, Pil: in crescita nel 2022 (+3,9%) grazie alle scorte ma calo nel 2023 (+0,4%)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Pil italiano è previsto in crescita a ritmi sostenuti nel 2022 (+3,9%) per poi rallentare significativamente nel 2023 (+0,4%). Lo comunica l'Istat nel report sulle prospettive economiche 2022-2023, precisando che l'aumento del Pil verrebbe sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte, mentre quella estera netta fornirebbe un apporto negativo. Si attende che gli investimenti siano elemento di traino sia nel 2022 (+10%) sia nel 2023 (+2%).A giugno Istat sti- mava +2,8% per il 2022 e +1,9% per 2023. - (PRIMAPRESS)