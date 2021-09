Istat: nel 2020 il reddito delle famiglie è sceso del 2,9%. I consumi diminuiti dell'11% solo gli alimentari a +1,9%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il reddito delle famiglie ha segnato nel 2020 una diminuzione del 2,9% in valore e del 2,6% in potere d'acquisto. Sono i dati Istat sui conti economici nazionali. C'è stata una marcata diminuzione dei consumi (-11%) che ha generato una crescita della propensione al risparmio delle famiglie, dall'8% del 2019 al 15,6% del 2020. Sono calate le spese per servizi e beni,in incremento quelle per alimentari (+1,9%), comunicazioni (+2,2%) e per abitazione (+0,6%). - (PRIMAPRESS)